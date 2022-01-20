نجل حسن يوسف ينشر صورة نادرة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عمر يوسف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة نادرة للفنان الكبير.

وظهر "يوسف" في الصورة في كواليس أحد أعماله، بجوار كاميرا التصوير، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنان الشاب.

حسن يوسف يعتبر من أشهر نجوم السينما المصرية، قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة، أبرزها: "للرجال فقط، الشياطين الثلاثة، المجرم، الزواج على الطريقة الحديثة، الخطايا، مفيش تفاهم، الثلاثة يحبونها، أصع جواز، شاطئ المرح" وغيرها من الأعمال.