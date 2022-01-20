شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد عن حالته الصحية: بدأت أتعافى من كورونا وبكرة هعمل المسحة وأتأكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان إدوارد فى مرحلة التعافى من فيروس كورونا، والذى أصابه منذ عدة أيام، وقال لـ ”الخليج 365”، إنه تحسن بشكل كبير حاليا، ويشعر بالتعافى، لكنه ينتظر المسحة التى سوف يجريها اليوم حتى يتأكد من التعافى نهائيا.

وأضاف إدوارد:" الليلة الأولى فى هذا المرض اللعين كانت ليلة صعبة للغاية، وكانت عبارة عن تكسير شديد فى الجسم، وكأن أحد يعذبك ويضغط على كل مكان بجسدك".

وتابع إدوارد حديثه قائلا:"بصراحة كانت ليلة صعبة لم أر مثلها فى حياتى، وشعرت بأن هذا الفيروس ليس سهلا، ولا يستهان به لذلك أحذر الجميع من الاستهانة به، ويجب الحفاظ على حماية أنفسنا وأولادنا منه باتباع الإجراءت الاحترازية التي كنا نستهين بها".

وأعرب إدوارد عن سعادته برد فعل كل أصدقائه وجمهوره وأقاربه، واهتمامهم به ومحاولتهم الاطمئنان عليه، ووجه الشكر لهم جميعا كما وجه الشكر لزوجته وأسرته التي تحملت معه الصعاب أثناء تلك الوعكة الصحية.