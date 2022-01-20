زينب إسماعيل تستعيد ذكرياتها مع محمد صبحي وفيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعادت الفنانة زينب إسماعيل، ذكرياتها مع الفنان محمد صبحي بمسلسل"عايش في الغيبوبة"، والفنانة فيفي عبده بمسلسل "طائر الحب".

وقالت زينب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنها ذهبت إليه في مدينة سنبل الساعة السابعة صباحًا لأنه كان يحب الاستيقاظ مبكرًا.

وتابعت، أن محمد صبحي استطاع أن يغير من طبقة صوتها ويجعلها تتحدث بطبقة صوتها الحقيقية بالتمارين والتدريبات الكثيرة معه في منزله، مؤكدة أن صوتها كان "رفيع جدًا" ولكن محمد صبحي نجح في جعلها تتحدث بطبقة صوتها الحقيقية، واستغرق الأمر وقتًا كثيرًا من التدريبات: "أنا محظوظة بالتعاون معه، وأمي دعيالي واتعلمت من خبرته الكثير".

وعن الفنانة فيفي عبده، قالت إنها تعاونت معها في مسلسل "طائر الحب" وجسدت خلاله دور ابنتها، مؤكدة أن "فيفي" هي التي رشحتها للمشاركة في الدور، موضحة: "فيفي قلبها طيب ودمها خفيف وجدعة وكريمة واهتمامها بيا كان كبير جدًا وشوفت منها كل خير".

وأضافت "زينب" أنها تتمنى التعاون مع الفنان أحمد مكي، لأنه فنان وإنسان وموهوب جدًا.

وعادت زينب إسماعيل، للظهور للأضواء مجددا بعد غياب دام لـ 13 عاما عن التمثيل، بسبب زواجها.

يذكر أن، زينب إسماعيل شاركت في العديد من الأعمال الفنية مع عدد من الفنانين، حيث تألقت في مسلسل "سوق الرجالة" أمام الفنان أحمد بدير، وشاركت في مسلسل "عايش في الغيبوبة" مع الفنان محمد صبحي، ومسلسل "أحلام في البوابة" أمام الفنانة سميرة أحمد، وجسدت دور ابنتها خلال الأحداث، ومسلسل "قمر" مع الفنانة فيفي عبده، ومسلسل "أهل الدنيا" بطولة الفنان صلاح السعدني، كما شاركت في عدد من الأفلام منها "السلم والثعبان"، وفيلم "حمادة يلعب"، وفيلم "زي النهاردة".