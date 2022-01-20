رانيا يوسف تريند جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر البحث في جوجل، عقب تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل في برنامج "مصر جديدة"، المعروض على قناة "Etc"، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور.

ومن بين هذه التصريحات، قالت الفنانة رانيا يوسف، إن أسباب شهرتها الفنية التي تتمتع بها، جاءت نتيجة لمجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن.

وأضافت رانيا: "برجع يوميا لمنزلي ما بين 4 أو 5 الفجر من الشغل، وأحيانا أعمل لمدة ٣ أيام دون الرجوع للمنزل"، مضيفة أنها كانت تبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملها وعقلها وطموحها.

وعما إذا كانت ستفكر في الارتباط للمرة الرابعة، قالت: "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي، مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية".

وأوضحت رانيا "مفاهيم الجواز عندنا بتقوم على مفاهيم مش صح: مصالح شخصية، عائلات بتناسب بعض، لكن مفهوم الجواز في حد ذاته وأنه علاقة بين اثنين قائمة على الرحمة والمودة ليس بينهما مصالح غير أن يسعد كل منهما الآخر، ويؤسسان بيت ويربيان الأبناء، ما أراه شخص يريد منك شيء أو يريد تحقيق شهرة على حسابك".

ورفضت رانيا مصطلح رجل الأحلام أو فتاة الأحلام، معلقة "الحلم حلم مش حقيقى"، ولفتت إلى أن نظرة الراجل للمرأة تختلف في المجتمعات الشرقية بسرعة، لأنه يراها من الخارج، ولا ينظر إلى أنها ستتحمله بعد سنوات فهل هو سيكون على استعداد أن يتحملها أيضًا.

ورفضت بشكل قاطع مسألة أن تفكر في الزواج مرة أخرى "تعودت ان أكون وحدي".

يُعرض لـ رانيا يوسف حاليا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف ونانسي صلاح.