لن تصدّقوا ما يفعله تلوّث الهواء بالأزهار والحشرات!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 صباحاً - يضعف تلوث الهواء بشكل كبير عملية تلقيح الأزهار لأنّ الفراشات والنحل تصبح غير قادرة على شم النباتات التي تعتمد عليها، وفقاً لبحث جديد نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”.

وفي التفاصيل، فقد حذّر عدد من خبراء جامعة ريدينج الذين قاموا بتقييم تأثير الملوثات الموجودة في أبخرة الديزل والأوزون على تلقيح نباتات الخردل الأسود من مغبّة هذا الأمر. واستندت الدراسة إلى نتائج عمل الفريق السابق، الذي اكتشف أنّ أبخرة الديزل تغير الروائح الزهرية، التي تستخدمها الحشرات لتحديد مصادر حبوب اللقاح والرحيق.

ووجد الباحثون أنّ وجود ملوثات هواء مشتركة على مستوى الأرض أدى إلى انخفاض عدد زيارات الزهور بنسبة تصل إلى 90 في المائة وانخفاض إجمالي في التلقيح بنسبة تصل إلى 31 في المائة. فمع تلقيح الحشرات كونها حيوية للزراعة، فهي تقوم بتقديم مئات مليار جنيه كقيمة اقتصادية كل عام، لذلك فإنّ النتائج لها آثار واسعة النطاق.

ويدعم التلقيح 8 في المائة من القيمة الإجمالية لإنتاج الأغذية الزراعية، وهو حيوي بالنسبة إلى 70 في المائة من أنواع المحاصيل، بما في ذلك التفاح والكاكاو والفراولة. كما أنه ضروري لدورات حياة أنواع متنوعة من الزهور البرية.

ليس هذا فحسب، فأبخرة الديزل ليست التحدي الوحيد التي تواجهه الحشرات الملقحة، التي يعاني عددها من انخفاضات مستمرة. ففي الواقع، قدرت دراسة حديثة أنّ حوالي ربع جميع أنواع النحل البري في العالم قد اختفت على مدى السنوات ال 30 الماضية. وقال مؤلف الورقة وعالم البيئة جيمس ريالز من جامعة ريدينغ: “‘النتائج مثيرة للقلق لأنّ هذه الملوثات توجد عادة في الهواء الذي يتنفسه الكثير منا كل يوم”. وأضاف: “نحن نعلم أنّ هذه الملوثات ضارة بصحتنا، والانخفاضات الكبيرة التي رأيناها في أعداد الملقحات ونشاطها تظهر أنّ هناك أيضاً آثار واضحة على النظم البيئية الطبيعية التي نعتمد عليها.”

من جهته، أضاف المؤلف المشارك روبي جيرلينغ، أيضاً من ريدينغ: “لقد عرفنا من دراساتنا المختبرية السابقة أنّ عادم الديزل يمكن أن يكون له آثار سلبية على الملقحات الحشرية”. وتابع: “لكنّ التأثيرات التي وجدناها في هذا المجال كانت أكثر دراماتيكية مما كنا نتوقع”.

وفي الدراسة، استخدم الفريق جهاز تبخير مخصص لتنظيم مستويات أكاسيد النيتروجين، وهي الغازات الملوثة المنبعثة من أبخرة عوادم الديزل، وكذلك من محطات توليد الطاقة والمراجل الصناعية وأفران الأسمنت، والأوزون في حقل مفتوح.

كذلك، أبقوا تركيزات هذه الملوثات أقل بكثير من المستويات المتوسطة القصوى، وحوالي 40-50 في المائة من الحدود التي تعتبرها تشريعات الولايات المتحدة آمنة للبيئة. ثم لاحظ الفريق تأثير هذا المستوى من تلوث الهواء، على مدار موسمين ميدانيين صيفيين، على تلقيح نباتات الخردل الأسود التي تنمو حول جهاز التبخير بواسطة الحشرات التي تعيش محلياً وتحلق بحرية.

ووجد الباحثون أنّ النباتات الموجودة في البيئة الملوثة بأكاسيد النيتروجين والأوزون تتمتع بزيارات أقل بنسبة 62-70 في المائة من الحشرات الملقحة. وقد شوهد هذا التأثير عبر سبع مجموعات مختلفة من الملقحات بما في ذلك النحل والفراشات والحوامات والعث.

علاوة على ذلك، شاركت هذه الحشرات في عدد أقل من زيارات الزهور الفردية بنسبة 83-90 في المائة، مما أدى على وجه التحديد إلى انخفاض تقديري في التلقيح (كما تم تقييمه من خلال عوامل بما في ذلك محصول البذور) بحوالي 14-31 في المائة.

بدوره، قال مؤلف الدراسة وعالم الغلاف الجوي كريستيان بفرانج من جامعة برمنغهام: “أظهر هذا العمل متعدد التخصصات بوضوح شديد كيف تؤثر ملوثات الغلاف الجوي سلباً على التلقيح”. وأضاف أنّ هذا التأثير له عواقب مباشرة على إنتاج الغذاء وكذلك على مرونة بيئتنا الطبيعية”.