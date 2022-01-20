مفاجأة: ظهور شقيق ثالث للإعلامي عمرو أديب غير عماد أديب.. بطل فيلم “مرجان أحمد مرجان” و “بوبوس”.. شاهد من هو؟

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 03:50 صباحاً - في الوسط الفني والإعلامي أشقاء يعلم الجمهور عنهم وهناك آخرين لا يعلم غالبية الجمهور العظمى أنهم أشقاء، ربما لأن الشقيق الآخر مقل في أعماله أو ترك الفن أو أنه يعمل خلف الكاميرات، كالمخرج السينمائي والدرامي الشهير عادل أديب شقيق الإعلاميان عمرو أديب وعماد الدين أديب.

ومن أبرز الأعمال الإخراجية التي قدمها عادل أديب في مشواره الفني هو فيلم “ليلة البيبي دول”، الذي كان من تأليف والده السيناريست عبد الحي أديب، كما تعاون مع الزعيم عادل إمام في إخراج فيلم “مرجان أحمد مرجان” و “بوبوس” وغيرهم.

عادل أديب الذي قام بإخراج الكثير من الأعمال المميزة في الدراما والسينما المصرية حتى إنه أصبح يمتلك اسمًا كبيرًا في عالم الفن، متزوج أيضًا من الفنانة المصرية “منال سلامة” الشقيقة الكبرى للفنان “شريف سلامة“

عادل أديب وعمرو أديب

تربط الأخوين عادل وعمرو أديب علاقة صداقة قوية تعتبر من أبرز الصداقات الموجودة في الإعلام المصري، فبجانب علاقتهما العائلية يعتبر عادل شقيقه عمرو وصديقه المقرب، وقد ظهر هذا الاهتمام بعد الإعلان عن إصابة الأخير وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا، حيث قال المخرج المصري، إنه لم يكن يعلم بنبأ إصابة شقيقه وزوجته بكورونا، إلا عقب نشره الخبر عبر موقع تويتـر، متابعًا: «عرفت زيي زي الناس، لما شفت التويتة بتاعته.. وبعت له رسالة عشان أطمن عليه بس لسه ماردش عليّا»، كما طالب محبيه بالدعاء لهما لحين التماثل للشفاء.

عادل أديب ومنال سلامة

تعتبر قصة حب عادل أديب والفنانة منال سلامة الشقيقة الكبرى للفنان شـريف سلامة واحدة من أبرز قصص الحب الموجودة في الوسط الفني، خاصة وأن هذه العلاقة حافظت وبشكل كبير على الخصوصية التي ساعدت في استمرار نجاحها، يقال أن قصة حب منال سلامة وعادل تعود إلى سنوات فهي ابنة مخرج معروف وهو السيد حسن سلامة، وبحكم عمل كلًا من عادل أديب ووالده تعرف الثنائي على بعضهما البعض حتى تزوجا، وتحرص عائلة أديب كلها على التجمع العائلي.

ودائمًا ما تنشر الفنانة المصرية بعض الصور العائلية التي تشمل كلًا من زوجها عادل أديب، ونجليهما “علي”، و”أميرة” بالإضافة إلى نشر صور تجمعها بشقيقها الأصغر الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى،

وعلى الجانب الفني، فقد صرح عادل أديب في أحد اللقاءات الصحفية، أنه لم يقم بالتعاون مع زوجته منال سلامة إلا في عمل فني واحد والسبب وراء ذلك أنه لا يريد أن يترك أي فرصة لأي شخص بأن يقول بأن فنانة بحجم منال سلامة تعمل بسبب اسم زوجها، والجدير بالذكر أن أشهر أعمال النجمة المتألقة كانت المسلسل التليفزيوني “لن أعيش في جلباب أبي” من بطولة النجم الراحل نور الشريف، وعبلة كامل والفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

عادل أديب يستعد لإنطلاق مسلسل «نقل عام» على ON

من ناحية أخرى، يستعد المخرج عادل أديب لإنطلاق أولى حلقات مسلسله “نقل عام” بطولة النجم محمود حميدة يوم 29 يناير الجارى، على قناة ON، وطرحت الجهة المنتجة البرومو الأول وظهر فيه محمود حميدة والذي يعمل سائقا لأتوبيس نقل عام وله أصول صعيدية، كما تجسد سميحة أيوب دور والدته كما أنه يحظى بعدد كبير من الأبناء.

وتواصل أسرة العمل خلال الفترة الحالية التصوير بشكل مكثف للانتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة، حتى يتفرغ الابطال لارتباطاتهم بمسلسلات رمضان المقبل.

“مسلسل نقل عام” يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب ومن إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

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