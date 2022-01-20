شكرا لقرائتكم خبر عن جاى زد يصطحب ابنته من بيونسيه للاستمتاع بمشاهدة مباراة كرة سلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغنى العالمى جاى زد على الاستمتاع بمشاهدة مباراة لكرة السلة بصحبة ابنته من المغنية الشهيرة بيونسيه داخل مدرجات أحد الملاعب الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بدا عليهام طوال اللقاء التفاعل الشديد مع أحداث المباراة، وفقاً لتقرير موقع ديلى ميل الذى أكد أن الابنة ورثت من والديها عشق كرة السلة بشكل هيستيرى.



ابنة جاى زد

هذا ويعتبر الثنائى جاى زد وبيونسيه من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم لما لهما من جماهيرية كبيرة بالإضافة لارتباطهما معًا منذ سنوات، إلا أنهما خلال الفترة الأخيرة قررا معًا القيام بدورهما المجتمعى من خلال دعم عدة جامعات بمنح دراسية تصل إلى 2 مليون دولار وفقًا لما أكده تقرير لموقع ديلى ميل.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن الأموال ستذهب إلى عدة جامعات منها جامعة لينكولن في بنسلفانيا، وجامعة ولاية نورفولك في فيرجينيا، وكلية بينيت في نورث كارولينا، وجامعة أركنساس في باين بلاف في أركنساس، بالإضافة إلى جامعة سنترال ستيت في أوهايو.



جاى زد وابنته

من ناحية أخرى حرصت النجمة العالمية شاكيرا على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها النجمة بيونسيه، فهي من مواليد عام 1981، ونشرت شاكيرا صورة تجمعها مع بيونسيه عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد بيونسيه.. أفكر فيكي في يومك الخاص.. استمتعي مع أحبائك.. وتذكري الأوقات الجيدة"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها حيث حصدت أكثر من مليون و300 ألف إعجاب فى ساعات.