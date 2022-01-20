شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الجريمة" يتخطى 15 مليون جنيه إيرادت فى أسبوعى عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز 15 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذكر خلال أسبوعى عرض، وذلك بعدما حصد 15 مليونا و800 ألف جنيه، جاءت تفاصيلها 10 ملايين و800 ألف جنيه فى الأسبوع الأول، و5 ملايين جنيه فى الأسبوع الثانى، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 5 يناير.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.

ويشهد الفيلم عودة أحمد عز ومنة شلبى للعمل سوياً بعد أكثر من 12 عاماً من تقديمهما فيلم "بدل فاقد" عام 2009، والذى شارك فى بطولته سوسن بدر، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، رشا مهدى، عايدة رياض، على حسنين، ياسر الزنكلونى، عفاف مصطفى، وائل سامى وتأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء.

وعرض للنجم أحمد عز في السينمات مؤخراً فيلم "العارف" والذى حقق إيرادات تخطت 63 مليون جنيه، وشارك في بطولته أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيما يعرض للنجمة منة شلبى أيضاً فيلم "من أجل زيكو"، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، سمر مرسى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج وإنتاج بيتر ميمى.