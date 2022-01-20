فضائح تحرّش جنسي توقف برنامج “ذا فويس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ضجّت وسائل الإعلام الهولانديّة، ببرنامج “ذا فويس” العالمي الشهير لاكتشاف المواهب، ولكن هذه المرّة ليس من باب الفنّ، إنّما من باب التحرّش الجنسي.

وفي التفاصيل، فقد أوقفت محطة تلفزيونية برنامج “ذا فويس” بعد مزاعم بحدوث تحرّش جنسي، شارك في بعضها مشاهير. وأصدرت محطة “آر.تي.أل” الهولندية بياناً مطلع الأسبوع تقول فيه إنّها سحبت البرنامج بعد إبلاغها بحدوث “مزاعم تتعلّق بسلوك جنسي غير مقبول واستغلال للنفوذ”.

وبعد ذلك الإعلان، اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب، في بيان أُرسل لوسائل إعلام هولندية متعددة، بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، ثم قدّم استقالته.

وتُهدّد فضيحة التحرش الجنسي بالتأثير على رموز آخرين في وسائل الإعلام الهولندية وعالم الترفيه في أول واقعة من نوعها لحركة “مي تو” النسائية الاجتماعية المناهضة للتحرش الجنسي في هولندا منذ بدء الحركة العالمية قبل أربع سنوات.

وقال مدّعون محليون لـ”رويترز”، اليوم الأربعاء، إنّ هناك شاهدين اثنين قدّما بلاغات للشرطة عن “مخالفات بذيئة” تتعلق بالبرنامج التلفزيوني.

وقال محامي المغني علي بي.، أحد أشهر مغنيي الراب في هولندا والمدرب منذ زمن في برنامج “ذا فويس هولندا”، لوكالة أنباء “إيه أن بي” إنّ الشرطة تلقت بلاغين ضد موكله. وأضاف المحامي بارت سويرس: “ينفي علي بي. تماماً أنّه ارتكب أي مخالفات”.

وبرنامج “ذا فويس” الهولندي أحد أشهر البرامج التلفزيونية في البلاد منذ سنوات. يذكر أنه تم إنتاج نسخ محلية من هذا البرنامج في أكثر من 150 دولة.