زياد برجي ينشر صورة إبنه في أحدث ظهور له… شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 12:56 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير في العالم العربي لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهـم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنان اللبناني “زياد برجي” الذي نشر صورة لإبنه الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث شارك زياد برجي جمهوره ومتابعيه بأحدث صورة شهدت ظهور إبنه «يوسف»، من خلال حسابه الخاص في موقع “إنستجرام“.

يوسف ظهر في الصور وهو في المنزل مرتديًا ثيابًا رياضية مريحة مع قبعة صيفية على رأسه، وبشعر طويل. وقد علق زياد على الصورة قائلًا: “يقبرني اللي عطاني ياك”.

وقد حصدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي زياد وأصدقائه وزملائه حيث أكدوا على جمال الطفل متمنين من الله عز وجل أن يرزقه الخير والصحة والسعادة.

زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وكان زياد قد احتفل قبل مدة بيوم ميلاد زوجته سناء وعبر عن سعادته بهذه المناسبة حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” عدة صور من احتفاله بالمناسبة برفقة زوجته وابنيهما يوسف ونور.

زياد برجي يكشف للمرة الأولى عن خلافه الشخصي مع مايا دياب

تحدّث النجم اللبناني زياد برجي للمرة الأولى بصراحة عن سبب حذفه لديو “خسرنا بعض” مع الفنانة مايا دياب، مؤكداً أن المسألة شخصية نتيجة خلاف بينهما.

وأكد برجي خلال استضافته في برنامج “ألبوم حياتي” أنه تحدّث في أكثر من مقابلة عن الصداقة التي كانت تجمعه بمايا، خاصة أنهما صديقان منذ زمن “استديو الفن”، لافتاً إلى أن “كل عمل فني قدّمته مع مايا كان يستند الى هذه الصداقة”. وأضاف: “هذه الصداقة لم تعد موجودة حالياً، ما دفعني إلى حذف الأغنية الديو من قناتي الرسمية في موقع “يوتيوب“، والتي تم إطلاقها في العام 2019، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحاني أنا، وتوزيع هادي شرارة”.

وامتنع زياد برجي عن الحديث عن تفاصيل الخلاف بينهما، مكتفياً بالقول إنه “شخصي” جداً.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع اعترافات الفنان زياد برجي الجريئة، وأبدى الكثير منهم استغرابه الأسباب التي يمكن أن تُباعد بينهما، خاصة أن صداقتهما المتينة كانت بارزة واستثنائية في الوسط الفني.

أحدث أعمال زياد برجي

وكان زياد قد قدم الموسم الماضي أغنية تيتر مسلسل “عشرين عشرين” التي شهدت انتشارًا وتفاعلًا كبيرًا.

كما حضر الفنان زياد برجي ببطولة المسلسل الكوميدي “زوج تحت الإقامة الجبرية” بينما لم يعلن عن مشاريعه للموسم الدرامي المقبل رمضان 2022 سواء في الحضور كممثل أو لأداء تيتر أحد المسلسلات.

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