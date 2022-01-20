شكرا لقرائتكم خبر عن من فيفيان لـ زهرة.. أنجلينا جولى تستمتع بوقتها بصحبة بناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة أنجلينا جولى على الاستمتاع بوقتها حالياً بصحبة أبنائها أكثر من العمل أو أى شىء آخر، إذ إنها فى أقل من أسبوع ظهرت مرتين بصحبة أبنائها، مثلما ظهر خلال الصور سواء خلال التسوق أو الاستمتاع بنزهة معاً، كما ظهرت فى أحدث ظهور بصحبة ابنتها زهرة التى تبلغ من العمر 17 عاماً، وفقاً لتقرير موقع الديلى ميل.



انجلينا مع ابنتها

وذلك بعدما شوهدت وهي تمارس حياتها ببساطة، فمنذ أيام التقط المصورون عدة صور لها أثناء شراء أدوات البقالة في مزارع بريستول داخل مدينة لوس أنجلوس ليلة أمس الثلاثاء، وكان معها خلال التدابير المنزلية بحسب تقرير الديلى ميل ابنتها الصغرى فيفيان التي تبلغ من العمر 13 عامًا ، والتي كانت تساعدها في حمل الحقائب خارج المتجر.

من ناحية أخرى حقق أحدث أفلام انجلينا جولى Eternals إيرادات وصلت إلى 401 مليون و 454 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات 164 مليونًا و 693 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 236 مليونا و 760 آلاف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.