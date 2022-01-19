كريم فهمي يخوض ماراثون رمضان بـ”أزمة منتصف العمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الممثل المصري كريم فهمي ماراثون دراما رمضان القادم بمسلسل «أزمة منتصف العمر»، الذي يخوض به المنافسة في النصف الثاني من رمضان بـ15 حلقة مع المخرج كريم العدل.

وينتظر النجم كريم فهمي بدء تصوير “أزمة منتصف العمر” استعداداً للعرض في رمضان المقبل، حيث تشَارِكه البطولة ريهام عبد الغفور وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل تمهيداً لبدء التصوير وعرضه في النصف الثاني من رمضان.

ويعود كريم فهمي بـ”أزمة منتصف العمر” إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أعماله مسلسل “ونحب تاني ليه” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وبطولة ياسمين عبد العزيز.