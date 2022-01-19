شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو طريف لـ أحمد حلمي.. بيخبط على أم كلثوم ومش بتفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد حلمى عن فيديو طريف من خلال خاصية القصص القصيرة على إنستجرام الخاص به، وروى حلمى عندما كان يصور مشاهد من فيلمه الجديد بالإسكندرية ذهب إلى أحد الفنادق التى بها جناح يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، لأنه كان الجناح المفضل لها في هذا الفندق، وظهر حلمى وهو يدق باب الجناح ويحاول فتحه قائلا: "ده سويت أم كلثوم بصوا المفتاح مش عاوز يفتح.. أم كلثوم.. أم كلثوم.. مش بترد.. شكلى وحش أوى".



أحمد حلمي

من ناحية أخرى، يواصل النجم أحمد حلمى تصوير مشاهده بأحدث أفلامه "العيل"، ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل. ويشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.