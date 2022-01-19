هشام إسماعيل يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هشام إسماعيل، أحد أبطال مسلسل "الكبير أوي 6"، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، وذلك توضيحا منه لما يتم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية.

وكتب هشام، عبر حسابه على"فيسبوك": "الحمد لله.. أنا مش كورونا ولا أوميكرون.. هو برد بايخ فقط لا غير".

وتابع: "كان عندى كورونا من سنة وشهرين، واتطعمت من ٥ شهور تقريبًا، ويمكن ده قلل حدوث الإصابة بالفايروس السخيف والله أعلم".

وأضاف: "ننصحكم بالبصل والعسل والتوم والليمون، وربنا يشفى كل مريض".

ويشارك في بطولة الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" بجانب أحمد مكي، نفس فريق العمل الذي شارك بالأجزاء السابقة بخلاف استبدال دور "هدايا" التي كانت تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم، بفنانة أخرى، ومن المقرر عرض العمل في رمضان 2022 .