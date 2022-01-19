وفاة مدير التصوير ماهر راضي.. ونقابة السينمائيين تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، مساء اليوم الأربعاء، وفاة مدير التصوير ماهر راضي.

ونعت النقابة، الراحل عبر حسابها على "فيسبوك"، في بيان صحفي، جاء فيه: "وداعا أستاذ تقنيات وجماليات الصورة البصرية الاستاذ الدكتور/ ماهر راضي.. خبرة متميزة، أناقة استخدام آليات وإمكانات كاميرا التصوير السينمائي".

وتابع البيان: "أثريت الشاشة بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة، أسبغت على التكوين البصري للصورة جمالا وتميزا بحس مرهف وخبرة نسجت منمنمات تشكيلية ساهمت في نقل الواقع بإبداع وتفرد".

وأضاف البيان: "آل راضي.. نشاطركم جميعا فقيدنا الراحل المغفور له بإذن الله د.ماهر راضي، رائد من رواد التصوير السينمائي في مصر والعالم العربي، وندعو العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

يذكر أن مدير التصوير ماهر راضي، حاز على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية ، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب في الفنون عن كتاب " فكر الضوء "عــام 2009، وجائـزة الدولــة التشجيعـــــية فــرع التصــــويرالسينمــائي عـــــام 1990 ، وجائزة التصـوير الأولى من المهرجان القومي للسينما للأفلام الروائية لأحسن مدير تصوير سينمائي لعام 1981عن فيـلم" الجحــيم"، وجائـزة أحسن تصوير من جمعية الفيلم عن فـيلم " الهروب مـن الخانكة " عـام 1987 ، وجائـزة أحسن تصوير من مهرجان الأسكندرية عن فيـلم" أيام الغضـب " عـام 1989 ، و

جائــزة التصــوير الأولـى فــي مسابـقة وزارة الثقـــافة المهرجـان القـومي للسينما للأفلام الروائيـة لعـام 1993 عن فيلم "الرقص مع الشيطان"، وجائـزة جمعيـة فــن السينـما أحسـن تصــوير عـن فيــلم "الـرقص مـع الشيطان"1994 ، وجائــزة أحسن تصوير من مهرجان الإسكندرية عــن فيــلم"دانتيــــلا" عــام 1997، وجائــزة جمعــية فـن السينما أحسـن تصـــوير عـن فيلــــم"الشرف"2001 .