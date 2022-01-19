مجد القاسم يستعد للسفر لسوريا لحضور جنازة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفنان السوري مجد القاسم، إنه يستعد للسفر لسوريا، لحضور جنازة وعزاء والده الراحل الشيخ أبو الفضل مؤيد إبراهيم القاسم، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم في قطر، إثر أزمة صحية.

وأكد "مجد" في تصريح خاص لمصراوي، أن موعدالعزاء سيتم تحديده غد الخميس عقب وصول الجثمان إلى سوريا قادما من قطر، وسيدفن بمقابر الأسرة بمسقط رأسه في بلدة الثعلة بمحافظة السويداء.

وأعلن مجد، وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ونشر صورة معه وعلّق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدي المرحوم أبو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يا أبي ويقدرنا على الصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم