الإعلامي فيصل القاسم ينعي والده.. “إلى رحمة الله يا تاج رؤوسنا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

فُجع الإعلامي الدكتور فيصل القاسم اليوم الأربعاء بنبأ وفاة والده الشيخ مؤيّد القاسم.

وأعلن أفراد عائلة القاسم ومنهم الفنان السوري مجد القاسم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر الوفاة دون ذكر تفاصيل حول الجنازة ومكان تقبّل العزاء.

وكتب فيص القاسم عبر حسابه علة تويتر:

“وداعاً والدي الكريم أبا فيصل، وداعاً أيها المكافح الحقيقي، يا من حملت الصخور على ظهرك بثبات، وكنت دائماً تصل بها إلى قمة الجبل، ليس تنفيذاً لعقوبة كعقوبة سيزيف، بل كفاحاً إنسانياً عزّ نظيرة من أجل لقمة عيشٍ بسيطة نظيفة أطعمتنا منها عزّةً وكرامةً وشهامة وإنسانية، إلى رحمة الله يا تاج رؤوسنا”.

أما مجد القاسم فكتب عبر حسابه على الفيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن والأسى، وبتسليم بقضاء الله وقدره، أنعي إليكم وفاة والدي المرحوم أبو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يا بيي ويقدّرنا عالصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم”.

وبحسب ما نشر مغردون على وسائل التواصل فإن وفاة الشيخ مؤيّد القاسم جاءت طبيعية حيث تعرض في الفترة الأخيرة الى وعكة صحية ادخل على إثرها الى المستشفى الى ان أعلن عن وفاته اليوم الأربعاء.

فيما نهالت برقيات التعازي على الإعلامي السوري فيصل القاسم في وفاة والدة مؤيد القاسم ، والذي يعتبر من ابرز الشخصيات في سوريا كما أنه يتمتع بشعبية واسعة في بلاده.