“عروس بيروت” ينطلق مساء الأحد بجزئه الثالث.. وكارمن بصيبص تتحدث عن مفاجآت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيام قليلة تفصل الجمهور العربي واللبناني عن متابعة مسلسل “عروس بيروت” في جزئه الثالث الذي سينطلق في 23 كانون الثاني/يناير الحالي

وقد نشر أبطال المسلسل البوستر الرسمي للمسلسل الذي يلقى نجاحاً واسعاً وتظهر فيه صورة كل من النجم التونسي ظافر العابدين بدور “فارس” والنجمتين اللبنانيتين كارمن بصيبص بدور “ثريا” وتقلا شمعون بدور “الست ليلى”.

وفي اطلالة إعلامية، تحدثت كارمن عن دورها الجديد، وقالت إنها ستلعب دوراً داعماً لكل افراد العائلة ولزوجها فارس والست ليلى، وسنكتشف حقيقة ماضيها وسنفهم في هذا الجزء تكوين شخصيتها.

يذكر أن الممثلة ​تقلا شمعون كانت قد نشرت صورة وداعية لها عبر “إنستغرام”، ظهرت فيها وهي تجلس على أحد المقاعد في حديقة قصر المسلسل الذي عُرف بقصر آل ضاهر، وأرفقتها بتعليق جاء فيه “قرب الوداع.. هون خلقت شخصية “ليلى ضاهر​”.. رح اترك القصر بعد 3 سنين من التصوير مع أجمل الممثلين وأحلى فريق. رح اتركو بالجسد ولكن روحي رح تضل تحن للحظات الممتعة اللي عشناها سوا. بحبكن كلكم. ولكن اكتر شي حبيت “ليلى ضاهر”. بوعدك ما رح انساكي، رح تبقي بذاكرتي وبوجداني للأبد”.

وقد لقيت الصورة انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ تفاعل المتابعون معها وعبّروا عن حبهم للممثلة، متنين لها النجاح بكافة الأعمال التي تقوم بها.