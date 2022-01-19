الأمير ويليام رفض لقاء شقيقه هاري وكيت ميدلتون كانت الوسيط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف عم الدوقة كيت ميدلتون، غاري غولدسميث، أن الأمير ويليام الغاضب لم يرغب في حضور حفل إزاحة الستار عن تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا مع الأمير هاري، بحسب ما ذكر موقع The News، وقال غاري إن كيت لعبت دوراً كبيراً في إقناع زوجها بوضع الخلافات جانباً والوقوف سوياً أثناء عرض التمثال البرونزي لوالدتهما خلال شهر يوليو من العام الماضي 2021.

وورد في التقرير أن كيت تصرفت بشكل رائع مع الأمير هاري عندما حضر، على الرغم من أن المقابلة التي أجراها مع أوبرا وينفري هو وزوجته كانت قد تسببت لها بالانزعاج.

وقد عملت على تقريب وجهات النظر بين هاري وزوجها، وعلى امتصاص غصب زوجها البالغ من العمر 39 عاماً تجاه شقيقه البالغ من العمر 37 عاماً.

وفي سياق منفصل، احتفلت الدوقة كيت ميدلتون بيوم ميلادها الـ40 في 9 يناير 2022 المنصرم، في احتفال بسيط جداً اقتصر على أفراد عائلتها.

وفي هذا السياق، ذكرت مجلة Us Weekly نقلاً عن الخبير في الشؤون الملكية Christopher Andersen قوله إن الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان ماركل قد اتصلا بالدوقة كيت ميدلتون عن طريق الفيديو من أحد التطبيقات التي تسمح بإجراء مكالمات فيديو، وتمنيا لها عاماً سعيداً.

وورد في التقرير أن الأمير هاري وزوجته فضلا أن تكون التهنئة خاصة وبعيداً عن الإعلام، كما فعلا عام 2018 عندما نشرا صورتها في وسائل التواصل الاجتماعي بيوم ميلادها.