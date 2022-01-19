شكرا لقرائتكم خبر عن ‏نجوم الفن يهنئون أنغام بعيد ميلادها.. أبرزهم لطيفة وكندة علوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ‏نجوم الفن التهنئة للنجمة أنغام احتفالا بعيد ميلاد النجمة الذي يحل اليوم 19 يناير، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أولهم الفنانة لطيفة التى كتبت تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قالت فيها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي يا أقرب صوت ‏لقلبى".

كما هنأت المطربة الإماراتية أحلام، زميلتها أنغام بكتابة تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "كل عام وأنتي أختي وحبيبتي.. كل عام وأنتي الحالة الخاصة جدا.. كل عام وأنتي كتلة من المشاعر والأحاسيس الحلوة".

وكتبت‏ الفنانة كندة علوش: "كل سنة وأنتي قمر بروحك وصوتك وإحساسك وربنا يسعدك دائما"، وكتب الملحن محمد رحيم: "كل سنة وأنتي طيبة وبخير وسعادة يا أحلى نغومة في الدنيا كلها " .أما المؤلف والسيناريست أيمن سلامة فكتب: "كل سنة وانتي رافعة راس كل مصرى بفنك وإحساسك الراقي ودائما ناجحة ومتألقة ".

وتحتفل النجمة أنغام، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 19 يناير، عرفت أنغام بصوتها الدافئ وإحساسها القوى منذ بدايتها، بعدما قدمها والدها الموسيقار محمد على سليمان، فكانت تؤدى أغنيات للمطربات القدامى أمثال أم كلثوم وليلى مراد، حتى قررت فى منتصف التسعينيات التخلى عن اللون الكلاسيكى وتبنى لون شبابي جديد.

طرحت أنغام أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقى نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى.