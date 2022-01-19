شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد بديلا لـ ماجد المصرى فى "بابلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان حسن الرداد السباق الرمضانى المقبل من خلال بطولة مسلسل "بابلو"، الذى اعتذر عنه الفنان ماجد المصرى، وهو العمل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن حول قضية الاتجار بالبشر.

ويجرى حسن الرداد حاليا بروفات مسرحية "عائلة كازانوفا" على أحد المسارح بالقاهرة، وذلك قبل عرضها فى شهر فبراير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ميرهان حسين، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

"عائلة كازانوفا" تجمع حسن الرداد وعمرو يوسف بعد فترة غياب منذ آخر أعمالهما مسلسل "الدالى" من حوالى 16 عاما، وتعرض فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهى من تأليف محمد ضياء وإخراج هشام عطوة، ويشارك فى بطولتها بجانب حسن وعمرو كل من نسرين طافش، حمدى المرغنى، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة.