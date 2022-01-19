شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعلن شفاءه من كورونا بعد 19 يوما من إصابته بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" شفاءه من فيروس كورونا بعد 19 يوما من إصابته ودخوله في العزل المنزلى مع اتباع بروتوكول العلاج، حيث عانى فهمى من بعض الأعراض على مدار الفترة الماضية، حتى جاءت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، ويأتي ذلك بعد أسبوع من شفاء زوحته هنا الزاهد التي أصيبت معه في نفس الوقت.

ويستعد فهمى لاستئناف نشاطه الفني مجدداً حيث يعمل على التحضير لفيلم جديد بعنوان "مستر اكس"إخراج أحمد رشيد ويشارك في بطولته أوس أوس، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بين مصر وأوروبا.

وشارك أحمد فهمى الشهر الماضى بعرض مسرحية "جوازة معفرتة" في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، والتي جمعته بزوجته هنا الزاهد، وشارك في بطولة العمل بيومى فؤاد، محمد أنور، محمد أوتاكا، ايمان السيد، أحمد على، إسماعيل فرغلى، والعمل تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

وسجلت المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، كما ظهر فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز، وانطلق فى دور العرض بموسم عيد الأضحى الماضى ومستمر عرضه فى السينمات حتى الآن، وتخطت ايراداته حاجز 60 مليون جنيه.