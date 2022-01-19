الأمير هاري وميغان ماركل دون حماية بأمر من الملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازال خبر زيارة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المتوقعة خلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث يتصدر الصحف والمجلات البريطانية، خاصة فيما يتعلق بالحماية الشخصية لهما.

ويسعى الأمير هاري إلى مراجعة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية بمنعه من تمويل حماية الشرطة شخصياً له ولعائلته أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حيث أنه يريد أن يمول فريقاً أمنياً خاصاً لعائلتهما.

وقد ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الملكة لن تساعد حفيدها أبداً في هذا الموضوع، إذ أن الأمر مسألة تخص الحكومة ولن تتدخل بها الملكة أبداً، فالحماية ليس هدية يمكن للملكة أن تقرر منحها أو سلبها، بل أنها تدعم قرار الحكومة في هذا السياق.

كما نقلت عن مصدر خاص من القصر قوله إن شرطة العاصمة ليست للإيجار ولا يمكن معاملتها كفرق خاصة للأثرياء والمشاهير.

وورد أيضاً أن تكلفة تأمين الحماية لعائلة هاري خلال تواجدهما تصل إلى حوالي 80 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

يشار إلى أن الأمير هاري فقد الحراسة الخاصة التي كان يتمتع بها بعد أن تخلى عن مكانته الرسمية قبل عامين عندما أخبر الملكة أنه سيترك واجبه الملكي للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجته ميغان.

يذكر أن أمن الأمير هاري تعرض خلال رحلته الأخيرة إلى المملكة المتحدة في يوليو الماضي للكشف عن تمثال تكريم والدته الراحلة الأميرة “ديانا”، للخطر بسبب غياب حماية الشرطة أثناء مغادرته مناسبة خيرية، حيث أنه وفقاً لصحيفة The Guardian، تعرض للمطاردة من قبل المصورين وهو في السيارة.