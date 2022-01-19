تاج الأميرة ديانا الأكثر بحثًا على غوغل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفوق تاج الأميرة ديانا على تيجان الملكات والأميرات كلهن، بعد أن أصبح التاج الأكثر بحثاً على غوغل، بحسب موقع “اكسبرس” البريطاني.

وقد ذكر الموقع أن إحصاءات جديدة رصدت عدد المرات التي تم فيها البحث في غوغل على تاج إحدى الملكات والأميرات، ليتبين أن تاج الأميرة ديانا “Spencer ” الذي وضعته يوم زفافها هو الأكثر بحثاً وشهرة بمعدل 66 ألف بحث في السنة.

وحل في المرتبة الثانية تاج Cambridge Lover’s Knot الذي ارتدته الدوقة كيت ميدلتون العديد من المرات وسبقتها إلى ذلك الأميرة ديانا بمعدل 40,320 بحثاً في السنة.

أما المرتية الثالثة فكانت من نصيب تاج الملكة Grand Duchess Vladimir، الذي حصد 30,600 بحث على غوغل.

وفي المرتبة الرابعة حل تاج Greville Emerald Kokoshnik الذي ارتدته الأميرة يوجني في حفل زفافها، بعد أن استعارته من جدتها الملكة إليزابيث، وحصل على 20,800 بحث على غوغل.

أما تاج Lotus Flower الذي ترتديه أيضاً الدوقة كيت ميدلتون فجاء في المرتبة الخامسة بمعدل 12,960 بحثاً على غوغل.