هنا الزاهد تشوق الجمهور للحلقات الأخيرة من مسلسل "أنا وهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة من كواليس مسلسل "أنا وهي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتشوق جمهورها عن الحلقات القادمة من العمل.

وظهر في الصورة بجانب هنا كل من الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان أحمد حاتم، وعلقت: "فاضل 4 حلقات ومسلسل أنا وهي يخلص، تفتكروا الحلقات الجاية إيه اللي هيحصل".

مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي.

مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، العمل يُعرض على "Cbc".