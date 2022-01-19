"أحب الناس إلى قلبي".. رشا سامي العدل توجه رسالة إلى هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل على تهنئة والدتها الفنانة نادية شكري، وأعمامها محمد ومدحت العدل بعيد ميلادهم، والذي يحل في شهر يناير الجاري.

ونشرت رشا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "البوست ده في عشق ٣ من أحب الناس إلى قلبي وسند وظهر ليا مواليد شهر يناير، أمي حبيبتي طبعا الفنانة نادية شكري اللي ربيتني وكبرتني واستحملت معايا كتير".

وأضافت: "عمي المنتج الدكتور محمد العدل الطيب الحنين اللي مفيش مناسبة أو تعب إلا وألاقيه أول واحد بيكلمني".

وتابعت: "عمي الكاتب العالمي الدكتور مدحت العدل قدوتي من وأنا صغيرة، كان نفسي أطلع كاتبه زيه بكم المشاعر الجميلة اللي جواه".

واختتمت: "كل سنة وأنتوا طيبين وفي حياتي وعقبال مليون سنة وربنا ما يحرمني منكم ويسعدكم زي ما أسعدتوني ودلعتوني من وأنا صغيرة".

وتوفي الفنان سامي العدل في عام 2015 عن عمر ناهز الـ68 عامًا.