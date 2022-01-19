طرح الإعلان الرسمي لفيلم "معالي ماما" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "معالي ماما"، الإعلان الرسمي للعمل المقرر طرحه في دور العرض يوم 9 فبراير المقبل.

فيلم "معالي ماما" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

الفيلم بطولة النجوم: بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، سليم الترك، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب، ريهام الشنواني، ورغد جلال.

الفيلم من إخراج أحمد نور والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.