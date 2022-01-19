لماذا كل حيوانات الباندا سمينة؟ العلماء يكتشفون السبب…

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:17 مساءً - لطالما كان العلماء في حيرة من أمرهم بشأن كيفية بقاء حيوانات الباندا سمينة على الرغم من عيشها على نظام غذائي نباتي يتكون من صفر دهون تقريباً.

وفي الخبر الذي نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، تبيّن أنّه أصبح لدى هؤلاء العلماء الجواب، بعدما أظهرت دراسة جديدة أنّ البكتيريا الموسمية في أمعاء الباندا العملاقة هي مفتاح بقاء الحيوان على قيد الحياة لأنّها تسمح له بالحفاظ على شكله ممتلئ الجسم.

فقد قام الباحثون في الصين بتحليل الكائنات الحيّة الدقيقة، وهو مجتمع يتألف من مليارات الكائنات الحية الصغيرة والقوية في الأمعاء، من الباندا العملاقة، بناءَ على عيّنات البراز الخاصة بهم.

ووجد الباحثون أنّ بكتيريا تسمى “كلوستريديوم بوتيريكوم”، والتي توجد أيضاً في أمعاء البشر، يمكن أن تزيد من إنتاج وتخزين الدهون خلال فترة قصيرة من العام عندما تتوفّر براعم الخيزران المغذية.

تتغذى الباندا العملاقة (أيلوروبودا ميلانوليوكا) حصرياً من الخيزران الليفي، ومع ذلك لا يزال الحيوان قادراً على البقاء ممتلئاً وصحياً طوال العام.

وقد تمّ إدراج هذه الأنواع من الحيوانات، للمرّة الأولى، على أنّها “مهدّدة بالانقراض” في عام 1990، ولكن بعد أكثر من 30 عاماً من أعمال الحفظ والمتابعة، لم تعد كذلك إنّما تمّ تصنيفها في خانة “عرضةً للخطر” في عام 2021.

يدرس فريق البحث، في معهد علم الحيوان بالأكاديمية الصينية للعلوم، في بكين، حيوانات الباندا العملاقة البرية التي تعيش في جبال تشينلينغ في وسط الصين منذ عقود.

وقال مؤلف الدراسة غوانغبينغ هوانغ: “هذه هي المرة الأولى التي نقيم فيها علاقة سببية بين الجراثيم المعوية للباندا ونمطها الظاهري”. وأضاف: “لقد عرفنا أنّ هذه الباندا لديها مجموعة مختلفة من الجراثيم المعوية خلال موسم تناول الطعام لفترة طويلة، ومن الواضح جداً أنها أكثر سمنة خلال هذا الوقت من العام”.

هذا، وتعيش الباندا العملاقة بشكل رئيسي في الغابات المعتدلة في أعالي جبال جنوب غرب الصين، حيث تعيش بالكامل تقريباً على الخيزران، لكن الجزء الفعلي من الخيزران الذي تأكله يعتمد على وقتٍ معين من العام.

أمّا بالنسبة لمعظم العام، فتتغذى الباندا على أوراق الخيزران الليفية، ولكن خلال أواخر الربيع وأوائل الصيف (عادة من أواخر نيسان إلى آب)، تستمتع ببراعم الخيزران التي ظهرت حديثاً والتي تكون غنية بالبروتين.

وحلل الباحثون عيّنات براز من ثماني حيوانات باندا برية خلال موسم أكل الأوراق وموسم أكل البراعم لمعرفة أثر هذا التغيير السنوي على أنواع البكتيريا الموجودة في أمعائها.

وقال هوانغ أنّ هذه الباندا البرية لديها مستوى أعلى بكثير من بكتيريا تسمى كلوستريديوم بوتيريكوم في أمعائها خلال موسم أكل البراعم مقارنةً بموسم أكل الأوراق.

وللتحقق مما إذا كان التغيير في الجراثيم المعوية يمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للباندا، أجرى الفريق عملية زرع براز تعود للباندا والتي تم جمعها في البرية إلى الفئران الخالية من الجراثيم.

وفي هذا السياق، قال هوانغ: “بالنسبة للحيوانات البرية المهددة بالانقراض والضعيفة، لا يمكننا إجراء اختبارات عليها مباشرة”. وأكمل: “ابتكر بحثنا نموذجاً من فئران التجارب لزراعة البراز المستقبلية التي يمكن أن تساعد في دراسة جراثيم الأمعاء للحيوانات البرية”. ثم أطعموا الفئران نظاماً غذائياً قائمًا على الخيزران يحاكي ما تأكله الباندا لمدة ثلاثة أسابيع.

واكتسبت الفئران التي زُرع لها براز الباندا التي تم جمعها خلال موسم أكل البراعم وزناً أكبر ولديها دهونًا أكثر من الفئران التي زُرع فيها براز من موسم أكل الأوراق على الرغم من استهلاك الكمية نفسها من الطعام.

كذلك، كشف مزيد من التحليل أنّ المنتج الأيضي لـC. butyricum، وهو حمض دهني قصير السلسلة يسمى بوتيرات، يمكن أن ينظم التعبير عن جين إيقاع الساعة البيولوجية يسمى Per2، مما يزيد من صنع الدهون وتخزينها. لذا فإنّ وفرة أكبر من C. butyricum خلال موسم تناول الطعام لمدة أربعة أشهر يسمح للباندا باكتساب المزيد من الوزن وتخزين المزيد من الدهون، مما قد يعوّض عن نقص العناصر الغذائية في المواسم التي لا يوجد فيها سوى أوراق الخيزران لتناول الطعام.

في غضون ذلك، تعاني العديد من الحيوانات من تحوّل موسمي في بكتيريا الأمعاء نتيجة للتغيرات في توافر الغذاء. على سبيل المثال، تمتلك أنواع معينة من القرود جراثيم أمعاء مختلفة في الصيف عندما تأكل الأوراق والفواكه الطازجة مقارنةً بتلك الموجودة في الشتاء عندما تتغذى على لحاء الأشجار.

كما لوحظ تحوّل مماثل في شعب هادزا، وهم صيادون حديثون يعيشون في تنزانيا، حيث يتغيّر نوع الطعام المتاح على مدار العام.

وفي المستقبل، يخطط فريق البحث لرسم المزيد من الكائنات الحية الدقيقة في أمعاء الباندا ومعرفة أدوارها في التأثير على صحة الحيوان.

وشرح هوانغ أنّ تحديد البكتيريا المفيدة للحيوانات أمر مهم للغاية، لأنه في يوم من الأيام قد نتمكن من علاج بعض الأمراض باستخدام البروبيوتيك.