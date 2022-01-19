بالفيديو.. سعودي يوثق تجمد ثوبه من شدة البرودة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شدة البرودة في محافظة طبرجل السعودية، وكيف تجمد على إثرها ثوب المزارع بشكل مستقيم.

وأظهر مقطع فيديو وثقه المزارع ظاهر عتيق الشراري، وتداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الثوب متجمد ويبدو وكأن شخصا يرتديه، وهو ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل.

وقال موثق الفيديو: “السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022..الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره”.

وتتعرض مناطق واسعة من السعودية لموجة باردة، تنحدر فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية، في مناطق واسعة تمتد من الحدود الشمالية للبلاد إلى جنوب المنطقة الوسطى.