شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس هيفاء وهبى ونجوم مسرح مصر مع "رمسيس باريس" فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "رمسيس باريس" من تصوير مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين، ويعودون خلال أيام لتصوير باقى مشاهد الفيلم ببعض الديكورات المختلفة بالقاهرة.

فيلم "رمسيس باريس"، من بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول قطعة من الحشيش تمت قراءة تعويذة معينة عليها، ومن يشرب منها يجد نفسه فى بلد آخر، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



محمود حافظ ومحمد ثروت بفرنسا محمود حافظ ومحمد ثروت بفرنسا

محمود حافظ ومحمد ثروت وميرغنى وسلام