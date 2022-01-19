شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فاروق أحدث الملحنين المنضمين إلى قوائم المطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملحن هانى فاروق أحدث أغانيه بعنوان "أكتر حاجة" من ألحانه، وتوزيع إسلام شيتوس، كما ينوى طرح أغنية أخرى من ألبومه الجديد الذى يضم 10 أغانى خلال الأيام القليلة المقبلة بعنوان "عامل قلبان"، من كلمات صلاح مندى، وألحانه وتوزيع إسلام شيتوس.

يذكر أن هانى فاروق من الملحنين الذين شاركوا فى صنع العديد من الأغانى الناجحة التى قدمها كبار المطربين منهم النجم حكيم، حيث لحن له أغنية رمضان كريم تتر مسلسل "رمضان كريم"، ولحن له أيضا أغنية "رقصونى"، و"سألت كل المجروحين"، التى تصدرت الترند فترات طويلة وقدمها إسماعيل الليثى فى مسلسل الفنان محمد رمضان "ابن حلال"، وأغنية "اللى منك منك" للنجم الكوميدى محمد سعد التى قدمها فى فيلم "الليمبى 8 جيجا"، وأغنية "السلك لمس" أيضا لـ محمد سعد وبوسى فى فيلم "تتح"، كما تعاون مع النجم الراحل سمير غانم فى مسرحيته الأخيرة "لما الزهر يلعب"، حيث لحن له كل أغانى المسرحية.