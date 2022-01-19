شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو "دخيلو الله" لـ بسكال مشعلانى قبل طرح الأغنية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى برومو أغنيتها الجديدة على موقع "يوتيوب"، التى تحمل اسم "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدى اللبنانى، ومن المقرر طرحها كاملة غدا الخميس.

مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتى تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها مع رفاعى بعد أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.

وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على أغنية "استنى" التى طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

وقالت باسكال لـ"الخليج 365" ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل طابع البهجة والسعادة وتدعو إلى التفاؤل.

وأضافت: أشكر الشاعر محمد رفاعى الذى أتعاون معه للمرة الثانية، بعد نجاح أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية حيث قدم الاغنية بشكل جديد، كذلك زوجى الموزع ملحم أبو شديد الذى أضاف على الأغنية لمساته الفنية.