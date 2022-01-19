شكرا لقرائتكم خبر عن "خلينى فى حضنك" و"الفترة دى" أغانيتان فى ألبوم تامر عاشور بتوقيع حسام سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المطرب تامر عاشور فى ألبومه الجديد المقرر طرحه غدا الخميس 3 أغانى من كلمات الشاعر حسام سعيد، أحداها تحمل اسم "الفترة دى" توزيع اسر عاشور ألحان إسلام رفعت والثانية تحمل اسم "خلينى فى حضنك" من ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع أدهم دهيمة، والأخرى تحمل اسم "نتكلم" ألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضرى .

ألبوم تامر عاشور الجديد يطرح غدا الخميس ويشمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وطرح المطرب تامر عاشور، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "تيجى نتراهن"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

وأحيا مؤخرًا تامر عاشور، حفلاً غنائيًّا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

وسبق وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.