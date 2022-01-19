حورية فرغلي : ” سوف أنتقم منك “

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 05:46 مساءً - أثارت الفنانة ” حورية فرغلي ” حالة من الجدل في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام تتوعد من خلاله بالانتقام .

واستعانت حورية فرغلي في منشورها بصورة لها من مسلسلها ” ساحرة الجنوب ” التي كانت قد قدمته منذ عدة سنوات .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” رسالة إلى أحدهم: سوف أنتقم منك في وقت لن تتوقعه أبداً ” .

وتساءل المتابعون في تفاعلهم على المنشور عن الشخص المقصود من رسالة الفنانة حورية فرغلي والتي لم تكشف عنه .