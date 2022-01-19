“لنكن دومًا أصدقاء”.. تتجاوز المليون مشاهدة على “يوتيوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاوزت أغنية “لنكن دوماً أصدقاء” التي أصدرتها “كرتون نتورك”، المليون مشاهدة على قناة “يوتيوب” منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهي جزء من مبادرة الصداقة السنوية لمكافحة التنمر.

الأغنية من أداء الفنان الكويتي حمود الخضر وتهدف إلى تشجيع الأطفال على اتباع شعار حملة “كن صديقاً، لا تتنمر”، وتم إنتاجها مع موسيقى وفيديو يعرض قصة بالرسوم المتحركة الملونة حول الصداقة واللطف في التعامل.

ولدعم أحدث مرحلة من مبادرة الصداقة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أصدرت “كرتون نتورك” أيضاً أغنية راب خاصة يؤديها ليث، الشخصية الرئيسة في ليث الملك، العرض المفضل للقناة.

ويذكر الأسد المغامر الأطفال من خلال الأغنية، أن “القتال ليس حلاً أبداً” وأن الصداقة “تفوز دائماً”. وأُطلقت سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية التي أُنتجت لقناة كرتون نتورك الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا على «يوتيوب» لتذكير الأطفال بأنهم ليسوا بمفردهم أبداً وعليهم عدم السكوت في حال تعرضهم للتنمر.

وقال محمد شيحة، رئيس التسويق والرقمية والاتصالات لدى “وارنر ميديا” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تتطلع مبادرة الصداقة إلى تشجيع الأطفال على عقد الصداقات واعتماد اللطف في التعامل، وعدم تقبل التنمر على أنه أسلوب طبيعي في التعامل، وطلب المساعدة إذا تأثروا بالتنمر. ويشير تجاوز هذه الأغنية للمليون مشاهدة على “يوتيوب” خلال فترة قصيرة، بأن حملتنا لمكافحة التنمر تلقى صدى حقيقياً لدى الأطفال في مختلف أنحاء المنطقة، ونحن مستمرون في جهودنا للتصدي لهذه المشكلة بطريقة إيجابية وداعمة وملائمة”.