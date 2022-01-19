كاظم الساهر يشيد بـ نجوى كرم: فنانة رائعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاد النجم العراقي كاظم الساهر بزميلته النجمة اللبنانية نجوى كرم، وذلك في لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي” على هامش حفلهما في مسرح “كوكا كولا أرينا” ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وعبّر كاظم الساهر عن محبّته لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، قائلاً: “نجوى من الفنانات اللي احبهم كثير صراحة”، كما استرجع ذكريات أوّل زيارة له إلى لبنان حيث كانت نجوى أوّل فنانة ترحّب به في بلد الأرز، وأضاف: “فنانة رائعة”.

يذكر أن حفل نجوى كرم وكاظم الساهر الذي أقيم منذ أيام في مسرح “كوكا كولا أرينا”، حقق نجاحًا مدويًا وحضره أكثر من 4 آلاف شخص من محبّيهما من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وقدّم كل من نجوى كرم وكاظم الساهرة خلال السهرة باقة منوعة من أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة.