شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 17 بوستراً دعائياً لأبطال الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة" الترويج للعمل الذى يتم تصوير مشاهده حالياً، وذلك قبل بدء عرضه على قناة DMC خلال الأيام المقبلة، حيث طرحت الشركة البوسترات الدعائية للعمل وتصدر كل بطل من الأبطال بوستراً منفرداً إضافة إلى طرح بوسترات جماعية.

وطرح القائمون على المسلسل الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "راجعين" من غناء الفنان مدحت صالح، وكلمات سلطان صلاح، ألحان وتوزيع خالد عز، والتي تعرض على قناة DMC للترويج للعمل قبل بدء عرضه على شاشتها.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.



ابطال مسلسل ابو العروسة 3



ابطال ابو العروسة 3



سيد رجب وسوسن بدر