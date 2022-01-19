شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تشوق متابعيها: فاضل 4 حلقات لـ أنا وهى تفتكروا هيحصل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت الفنانة هنا الزاهد متابعيها حول الحلقات الأخيرة من مسلسلها الجديد "أنا وهي"، حيث نشرت صورة لها برفقة النجم أشرف عبد الباقي والفنان أحمد حاتم، من كواليس المسلسل من خلال الانستجرام الخاص بها، وعلقت عليها بـ " فاضل 4 حلقات ومسلسل أنا وهي يخلص.. تفتكروا الحلقات الجاية ايه اللي هيحصل؟".



هنا الزاهد واشرف عبد الباقي واحمد حاتم



هنا الزاهد

ومسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرون.

وتدور أحداث المسلسل حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث إن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعة وتصرفات عدوانية، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.