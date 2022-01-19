شكرا لقرائتكم خبر عن رعب وتشويق فى برومو فيلم "لعبة شيطان" قبل طرحه 26 يناير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ساعة شيطان" البرومو الرسمى للعمل تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائية 26 يناير الجارى، بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما وأنه تم الانتهاء من مشاهده منذ أكثر من عام، وسيطر على البرومو حالة من الإثارة والتشويق والرعب مغلفة بالغموض.

وبدأت الشركة المنتجة فى طرح الأفيشات الدعائية للفيلم، والتى نشرها معظم الأبطال على حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا من أجل الترويج قبل اطلاق الفيلم بشكل رسمى فى السينمات.

فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.



فيلم لعبة شيطان

يذكر أن آخر أفلام باسم سمرة "صندوق الدنيا" وشارك فى بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.



باسم سمرة



مى القاضى



احمد سلطان



اسلام ابراهيم



محمد عز



مصطفى ابو سريع



منة بدر تيسير



منذر رياحنة



منى ممدوح