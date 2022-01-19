فن ومشاهير

وفاة خالة فراس سعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان فراس سعيد عن وفاة خالته اليوم الأربعاء.

وكتب فراس، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله تعالي خالتي الحبيبة، أسأل الله العظيم المغفرة والرحمة لنا ولكم".

وكان الفنان فراس سعيد قد كتب على صفحته سابقا: "قدر الله وما شاء فعل، إيجابي ".

يذكر أن آخر أعمال فراس سعيد مسلسل "حي السيدة زينب" والذي عرض مؤخرا، وشارك في بطولته: دينا، سوسن بدر، محمود عبدالمغني، حجاج عبدالعظيم، ريهام سعيد، ليلى عز العرب، ومن إخراج محمد النقلي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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