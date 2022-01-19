10 معلومات عن مي عز الدين.. خُطبت للاعب شهير وسبب عدم زواجها حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة مي عز الدين، اليوم، بعيد ميلادها الـ42، إذ إنها من مواليد 19 ينايرعام 1980.

وفي ها التقرير نعرض لكم معلومات عن مي عز الدين:

- ولدت مي في الإمارات العربية المتحدة، في إمارة أبوظبي، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية.

- ظهرت لأول مرة مع المطرب محمد فؤاد في 2001 بعدما كان يبحث عن وجه جديد للظهور بفيلمه "رحلة حب".

- قدمت مي مجموعة من الأفلام البارزة مثل "كلم ماما"، "بوحة"، "أيظن"، "حبيبي نائماً"، "اللمبي 8 جيجا"، و"جيم أوفر".

- شكلت مي عز الدين مع تامر حسني ثنائيا مميزا، وظهرت معه في الأجزاء الثلاثة للفيلم الشهير "عمر وسلمى".

- في 2009، خُطبت مي للاعب الكرة الشهير محمد زيدان، ولم تستمر الخطبة أكثر من بضعة شهور، قبل أن ينفصلا.

- مي عز الدين كشفت لبرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن والدتها مسيحية الديانة، لكنها كانت تضربها على الصلاة، وأن جزءًا كبيرًا من التزامها بالصلاة كان بسبب أمها، وأن والدتها أهم شخص في حياتها.

- رغم ديانة والدتها، إلا أنها أكدت في نفس البرنامج أنها "لا يمكن أن تتزوج من رجل غير مسلم.. ده مينفعش في ديني"، مفسرة ذلك بأنها شخصية تقليدية للغاية.

- ولم تتزوج مي عز الدين حتى الآن، وكشفت سبب ذلك في تصريحات لها، موضحة أن رغبتها في عدم الزواج بشكل تقليدي سبب تأخز زواجها، قائلة: "حاولت أن أتخذ هذه الخطوة بالعقل فقط ولم أنجح، فالحب أهم شيء كما أرغب في الزواج من شخص يحترم عملي".

- لاحقت مي عز الدين العديد من الشائعات حول ارتباطها، وأبرزها شائعة ارتباطها بالنجم تامر حسني وظلت تلاحقها حتى تزوج من المغربية بسمة بوسيل، أما الشائعة الثانية فكانت زواجها من الفنان أحمد السعدني ولكنه وضع حدا لها، وأكد أنها بمثابة شقيقته التي يعتز بها وبعلاقتهما، وغيرها.

- أخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير"، بطولة نيقولا معوض، محمود عبد المغني، سوسن بدر، مي سليم، ومن إخراج إبراهيم فخر.