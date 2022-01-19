كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 02:56 مساءً - أعلن ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تدهور الحالة الصحية لوالده ودخوله العناية المركزة بعد تعرضه لتوقف في عضلة القلب .
فكتب تركي سامي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كاشفا عن تطورات الوضع الصحي لوالده : ” لاحول ولا قوة إلّا بالله .. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيء ” .
وتابع : ” وتوقف القلب قبل شوي وفي إحتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم .. رجولي ما تشيلني يارب عديها على خير أبوي أعز ما أملك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تطور مفاجئ في حالة الفنان ” خالد سامي ” الصحية .. ونجله يعلق : ” رجولي ما تشيلني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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