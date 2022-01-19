تطور مفاجئ في حالة الفنان ” خالد سامي ” الصحية .. ونجله يعلق : ” رجولي ما تشيلني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 02:56 مساءً - أعلن ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تدهور الحالة الصحية لوالده ودخوله العناية المركزة بعد تعرضه لتوقف في عضلة القلب .

فكتب تركي سامي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كاشفا عن تطورات الوضع الصحي لوالده : ” لاحول ولا قوة إلّا بالله .. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيء ” .

وتابع : ” وتوقف القلب قبل شوي وفي إحتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم .. رجولي ما تشيلني يارب عديها على خير أبوي أعز ما أملك ” .