الموت يفجع الفنان أحمد سلامة

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 02:56 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد سلامة ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقته الدكتورة ” آمال سلامة ” .

فكتب أحمد سلامة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي د.أمال سلامة .. تغمدها الله برحمته وغفر لها ” .

وكشف أحمد سلامة في تصريحات صحفية له أن شقيقته رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض حيث أجرت منذ عدة أشهر عملية قلب مفتوح والتي عانت من أعراضها بعد ذلك إلى أن فارقت الحياة .

وأقيمت صلاة الجنازة على شقيقة الفنان أحمد سلامة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد السلام بمدينة نصر .. ويتم تشييع الجثمان عقب الصلاة مباشرة لنقلها إلى مثواها الأخير .