أنطوان القارح يطلق مجموعته الجديدة Velvet Dreams!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق المصمم أنطوان القارح مجموعته الجديدة Couture Collection بعنوان”Velvet Dreams” للعام 2022.

تتألف المجموعة الجديدة من 16 فستان حملت الطابع الكلاسيكي فانعكست على أقمشة المخمل المستعملة بالإضافة الى التطريز على بعض الفساتين بأحجار الكريستال.

واللافت بالمجموعة هو تنوع القصات بين الحديثة والغريبة التي أظهرت جمال الفساتين وأناقتها.

واللافت بالمجموعة هو تنوع القصات بين الحديثة والغريبة التي أظهرت جمال الفساتين وأناقتهامن جهة أخرى، اعتمد أنطوان المعروف بحرفيته العالية في تصميم فساتين المخمل، على الألوان ذات طابع ترابي حيث دمجها بطريقة غير اعتيادية أعطت رونق خاص للمجموعة.

في السياق، يقول أنطوان أن هذه المجموعة هي الأقرب له لأنه اعتمد القماش المخملي بشكل كامل ليشكل كل فستان حالة مختلفة، كما عبّر القارح عن سعادته الكبيرة بالأصداء الإيجابية حول المجموعة وخاصة أنها تتميز بطابع جديد يتطابق مع أفكاره ويتناسب مع كافة الأذواق.

يذكر أن مجموعة “”Velvet Dreams لاقت أصداء ايجابية كبيرة، حيث سيتألق العديد من المشاهير في الوطن قريباً بعدة فساتين من المجموعة.