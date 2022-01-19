كايتي بيري تفضح أورلاندو بلوم على الهواء مباشرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت النجمة الأميركية الشهيرة كايتي بيري ضيفة مع أماندا هولدن وجيمي ثيكستون حيث تحدثت عن حياتها الخاصة وعلاقتها بخطيبها أورلاندو بلوم.

وكشفت النجمة عن عادة مزعجة يتبعها أورلاندو بحياته اليومية، وهي استخدامه الخيط لتنظيف أسنانه، رغم أنه يتمتع بأسنان مثالية.

وأوضحت النجمة أن ما يزعجها ليس استخدام الخيط بحد ذاته، بل الطريقة التي يتخلص بها من الخيط.

وقالت:” أورلاندو يترك خيط الأسنان عندما ينتهي منه في أي مكان، على جانب السرير، وفي السيارة، وعلى طاولة المطبخ، رغم أنني أقول له دائماً إن سلة المهملات موجودة في كل مكان”.

وكانت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً، قد نشرت منذ أيام عدة صور وفيديوهات تجمعها بخطيبها على صفحتها في إنستغرام؛ احتفالاً بيوم ميلاده الـ45.

وأرفقت النجمة المنشور بتعليق كتبت فيه: “45 سعيدة لأكثر شخص لطيف وعميق وقوي وجميل عرفته، شكراً لكونك بوصلة ثابتة، ومَرسى لا يتزعزع ولنشرك السعادة في كل مكان تمر به، إنك الحب والنور في حياتي وأنا أشكر نجوم الحظ عليك وعلى ابنتنا DD”.

وكان اللافت في الصور التي نشرتها كايتي صورة لهما في إحدى المقابر الفرعونية، حيث ظهر أورلاندو بلوم بالزي المصري التقليدي، فيما ظهرت كايتي بيري بالأزياء الفرعونية.

أما الصور المتبقية فتضمنت لقطات لأورلاندو بلوم في المنزل، وصورة له من كواليس فيلمه “The Outpost”، وصورة له مع كلب صغير وصورة لهما في نزهة في إنجلترا، وصورة في إحدى المناسبات، إضافة إلى فيديو له، وهو يقود الدراجة الهوائية في المنزل، وفيديو آخر وهو يطعم كايتي بيده.

يذكر أن كايتي بيري وأورلاندو بلوم أعلنا خطوبتهما في يوم الحب في فبراير عام 2019 بعد 3 أعوام على علاقتهما، وأنجبا طفلتهما في أغسطس/ آب 2020.