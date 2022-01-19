فيديو – ويل سميث يرقص مع والدته في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الممثل العالمي ويل سميث (53 عاماً)، بعيد ميلاد والدته كارولين برايت الخامس والثمانين بالرقص على كلمات وألحان أغنية I Wanna Dance With Somebody للمغنية العالمية ويتني هيوستن.

وفي واحدة من أجمل لحظات المقطع الجميل- الذي شاركه ويل سميث عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، ينظر الممثل الشهير إلى عيون “برايت” وهما يغنيان الأغنية، بينما يُمسك يد والدته ويرقصان على الأغنية الحائزة على جائزة غرامي. يتأرجح الثنائي- الأم وابنها- ثم تقدم “برايت” دوراناً سلساً لإكمال اللحظة الخاصة.

وكتب “سميث” في تعليق على الفيديو: “85 اليوم! سعيد باليوم الكبير، أمي. دعونا نرقص في طريقنا إلى 100”.

وحصلت والدة “سميث” على الكثير من الحب في يوم عيد ميلادها من خلال تعليقات المتابعين. وكتبت “شيري زامبينو”، زوجة “سميث” الأولى وأم ابنه الأكبر “تري”: “يوم ميلاد سعيد يا أمي! أنا أحبك!!!!” بينما كتب الممثل الأمريكي “جيمي فوكس”: “يوم ميلاد سعيد يا أمي”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها ويل سميث بوالدته. ففي شهر مايو من العام الماضي، شارك “سميث” صورة لأمه وهي تلف ذراعيها حوله تكريماً لها في يوم الأم. وكتب: “يوم أم سعيد، أمي! ويوم أم سعيد لكل أمهات العالم”.