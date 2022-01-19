شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد أنغام.. تحب شراء الخواتم المستعملة وتعشق الكشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة أنغام، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 19 يناير، عرفت أنغام بصوتها الدافئ وإحساسها القوى منذ بدايتها، بعدما قدمها والدها الموسيقار محمد على سليمان، فكانت تؤدى أغنيات للمطربات القدامى أمثال أم كلثوم وليلى مراد، حتى قررت فى منتصف التسعينيات التخلى عن اللون الكلاسيكى وتبنى لون شباب جديد.

وكشفت أنغام، فى تصريحات سابقة خلال لقائها فى برنامج أبلة فاهيتا، أنها تحب شراء الخواتم المستعملة، أما الساعات فتفضل شراءها جديدة، مشيرة إلى أنها تفكر فى بيع ساعة عبر صفحات السوشيال ميديا المتخصصة فى ذلك الأمر.

وعن علاقتها بالمطبخ وأبرز الأكلات والأطباق التى تجيد تحضيرها وعشقها للكشرى الخاص بوالدتها، كما كشفت عن تشجيعها للنادى الأهلى وعن حرصها على متابعة كل مباراياته وكذلك مباريات المنتخب القومى.

وطرحت أنغام أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادى"، ولاقت نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى.

ظهرت أنغام للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتي حبيبتي"، وأكد وقتها أنها "صوت صغير" يتم تجهيزه من أجل مصر، فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات الخليجية والعربية التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى.

وحافظت أنغام على المزج بين الأغنيتين الخليجية والعربية، واستمرت فى التعاون مع أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين، وتميزت في تقديم الأغنية المنفردة، وأصدرت العديد من الألبومات، أولها "الركن البعيد الهادى".

وخاضت أنغام تجربة التمثيل من قبل مسلسل "غمضة" مع داليا البحيرى، وكان لها تجربة أخرى على خشبة المسرح مع المطرب علي الحجار عندما أعادا عام 1999 تقديم مسرحية "رصاصة فى القلب".

أصدرت 2016 ألبوم "أحلام بريئة" وقامت بتصوير أغنية أهي جات، 2018 أصدرت ألبوم "راح تذكرني" الذي تضمن 12 أغنية، كما قامت بتصوير ديو مع محمد الشرنوبي بعنوان "فاكر زمان"، وفى فبراير 2019 قامت بإصدار ألبومها "حالة خاصة جداً" الذي ضم 14 أغنية.