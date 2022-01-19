شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحتفل بعيد ميلاد ابنته: كل سنة وانتي طيبة يا حتة من قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاد ابنته، ونشر صورة من خلال حسابه على انستجرام، وعلق إدوارد على الصورة قائلا: " كل سنة وانتي طيبة يا حتة من قلبي واشوفك دايما ناجحة ومبسوطة في حياتك".



ادوارد وابنته



ادوارد

وكان قد كشف الفنان إدوارد فؤاد، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، من خلال تدوينة مطولة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، ليشرح من خلالها تفاصيل الأعراض التى مر بها فى ليلته الأولى من الإصابة بالفيروس التاجى، كما تحدث إدوارد عن الدروس المستفادة التى خرج بها من هذه الأزمة الصحية.

قال إدوارد، "هحكيلكوا علي أول ليلة مع الكورونا بما أنها أول مرة تجيلي وطلعت منها بإيه، ليلة صعبة جدا تعب في الجسم زى ما يكون حد بيعذبك وبيدوس على كل حته في جسمك وصداع نفسك يغمي عليك عشان تخلص منه ورعشه فظيعة، طول الليل بقول يارب".

أضاف إدوارد فؤاد: "مش هنكر في لحظة فكرت في الموت والناس اللي ماتت من الكورونا، صدقوني ماخوفتش من الموت خوفت علي مراتي وولادي وعيلتي".