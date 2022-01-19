شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيقة الفنان أحمد سلامة لمسجد السلام تمهيدا لتشييع الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان الدكتورة آمال سلامة شقيقة الفنان أحمد سلامة وعمة الفنانة سارة سلامة لمسجد السلام بمدينة نصر، وذلك تمهيدا لتشييع الجنازة.

وتوفيت الدكتورة آمال سلامة شقيقة الفنان أحمد سلامة وعمة الفنانة سارة سلامة، فجر اليوم الأربعاء وذلك بعد صراع مع مرض القلب، داخل أحد مستشفيات مدينة نصر.

وقال الفنان أحمد سلامة لـ"الخليج 365"، إن شقيقته توفيت متأثرة بمرض القلب، حيث أجرت خلال الأشهر الماضية عملية قلب مفتوح، وظلت تعانى من أعراض العملية فترة ما حتى فارقت الحياة.

مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، كان قد اختار فى شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد سلامة، ليكون عضوا بمجلس إدارة النقابة، ليحل بدلاً من الفنان أحمد صيام، والذى تقدم باستقالته وتم قبولها من مجلس نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سلامة مسلسل "شارع 9"، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة كل من: رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الإتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، ماجد الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.