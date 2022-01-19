وائل عبد العزيز ينشر صورة هالة فؤاد ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان وائل عبد العزيز صورة الفنانة الراحلة هالة فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق وائل على الصورة: "الله يرحمها كنت بموت فيها".

ومن جانب آخر؛ تعاقد الفنان وائل عبد العزيز على مسلسل "محامي نفسي"، من إنتاج مصطفى يوري.

ونشر وائل صورتين له أثناء التعاقد على العمل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبًا على شاهد محامي نفسي، مع الرائع أسد فولادكار وحبيبي المنتج مصطفى يوري اللي هندغدغ الدنيا في أعمال كتيرة السنة دي مع بعض، دعواتكم".

مسلسل "محامى نفسى" بطولة كل من أيتن عامر، شيرى عادل، محمود عبد المغنى، كريم أبو زيد، إدوارد، محمد نبيل وغيرهم ومن إخراج أسد فولادكار.

يذكر أن آخر أعمال وائل عبد العزيز مسلسل "لأخر نفس"، كما يشارك في مسلسلات "شريط 6، الهجام، اختراق الجزء الثاني".